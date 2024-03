Brentford x Manchester United: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no futebol inglês após a pausa para a Data Fifa. Brentford e Manchester United se enfrentam neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres. A partida válida pela 30ª rodada da Premier League coloca frente a frente equipes com objetivos opostos na competição.

Como chega o Brentford

O objetivo do Brentford nesta reta final de temporada é permanecer na elite do futebol inglês. No momento, a equipe aparece na 15ª posição, com 26 pontos, com cinco de vantagem para o Nottingham Forest, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Porém, o time comandado pelo técnico Thomas Frank vive um momento ruim na Premier League e precisa se recuperar. Nos últimos sete jogos em casa, a equipe venceu apenas um.

Além disso, o Brentford terá o desfalque de Reguilon, suspenso pelo cartão vermelho que recebeu na rodada passada. Ao mesmo tempo, Kevin Schade, Ben Mee, Rico Henry, Josh Dasilva e Aaron Hickey, lesionados, estão fora. Por fim, as dúvidas ficam por conta de Christian Norgaard e Ethan Pinnock.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United cresceu de rendimento nas últimas partidas e ainda sonha com uma vaga nas próximas competições europeias. A equipe está na sexta posição, com 47 pontos, seis a menos que o Tottenham, em quinto, e nove de diferença para o Aston Villa, primeiro na zona de classificação para a Champions.

Além disso, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag vem de uma classificação na Copa da Inglaterra ao eliminar o Liverpool, e quer encostar nos primeiros colocados da Premier League.

Expulso na partida pela Copa da Inglaterra, Diallo terá que cumprir suspensão na Premier League. Enquanto isso, o brasileiro Casemiro aparece como dúvida. No entanto, as baixas confirmadas, por motivo de lesões, ficam por conta de Luke Shaw, Anthony Martial e Tyrell Malacia.

Brentford x Manchester United

30ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 30/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)

Brentford: Flekken; Zanka, Collins, Ajer; Roerslev, Janelt, Onyeka, Jensen, Lewis-Potter; Mbeumo, Toney. Técnico: Thomas Frank

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Dalot; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Árbitro: Simon Hooper (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

