Após pausa para a data-Fifa, um clássico de Riade agita a 25ª rodada do Sauditão neste sábado (30). Assim, no Prince Faisal Bin Fahd Stadium, Al-Shabab e Al-Hilal se enfrentam às 16h (de Brasília). Aliás, para o time de Jorge Jesus, uma vitória nesta partida significa manter o recorde de maior sequência de vitórias seguidas no futebol.

Afinal, sem perder desde agosto de 2023, o Al-Hilal, na liderança isolada da competição nacional, entra em campo em busca da 30ª vitória consecutiva.

Onde assistir

O canal Goat, no YouTube, transmite a partida do Campeonato Saudita.

Como estão Al-Shabab e Al-Hilal

Na 11ª posição, o Al-Shabab, do técnico português Vítor Pereira, conta com o brasileiro Vitinho, ex-jogador do Flamengo. Ele é um dos destaques da equipe, assim como Cuellar, colombiano que também jogou no Rubro-Negro, e, claro, o croata Ivan Rakitic.

Por outro lado, no Al-Hilal, Jorge Jesus segue sem contar com Neymar, que se recupera de lesão, entre outros jogadores que estão lesionados.

AL-SHABAB X AL-HILAL

Campeonato Saudita – 25ª rodada

Data e horário: 30/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Prince Faisal Bin Fahd Stadium, Riade

Al-Shabab: Alabsi; Iago, Cuellar e Saïss; Al Yami, Al Sharari, AlJuwair, Vitinho e Alsadi; Carlos e Diallo. Técnico: Vítor Pereira.

Al-Hilal: Bounou; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi e Al-Shahrani; Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Michael; Malcom, Mitrovic e Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Al-Shabab x Al-Hilal: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.