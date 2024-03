Chelsea x Burnley: onde assistir e escalações

Após a Data Fifa, quando as seleções mundiais entraram em campo, a Premier League volta com força total e em sua reta final. Assim, Chelsea e Bunrley medem forças neste sábado (30), pela 30ª rodada, no Stamford Bridge, pela trigésima rodada da competição nacional.

De um lado, os donos da casa busca se recuperar no campeonato, visto que ocupam apenas a décima primeira colocação, com 39 pontos, distante da luta pelas vagas nos torneios continentais. Do outro, aliás, os visitantes tentam encurtar a distância para o primeiro adversário fora da zona de rebaixamento e almejar um saída do Z3 nas rodadas futuras.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da ESPN, na TV fechada, e no Star+ (streaming)

Como chega o Chelsea

Após vencer o Leicester e garantir a vaga na semifinal da Copa da Inglaterra, os Blues voltam suas atenções para a Premier League. Diante disso, o elenco chega com moral e quer dar sequência ao bom momento que vive dentro do Stamford Bridge. Dessa forma, a última derrota da equipe londrina no estádio foi para o Wolverhampton, no dia 4 de fevereiro deste ano, pela 23ª rodada. Por outro lado, os Blues estão a 14 pontos do Tottenham, atual quinto colocado.

Pochettino não poderá contar com Wesley Fofana, Reece James, Romeo Lavia, Nkunku, Colwill e Ugochukwu (lesionados). Nesse sentido, a escalação da equipe tende a ser: Petrovic; Gusto, Disasi, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Gallagher e Sterling (Mudryk); Jackson.

Como chega o Burnley

O Bunrley ainda alimenta o sonho de escapar da queda restando nove rodadas para o fim da Premier League. Nos dois últimos jogos, o time venceu o Brentford e empatou com o West Ham, fora. O destaque da equipe tem sido o marfinense Fofana, que marcou gols importantes que podem manter o clube na elite inglesa. Jordan Beye se recupera bem de lesão na coxa, e pode entrar em campo, ainda que não seja como titular.

A escalação da equipe tende a ser: Muric; Assignon, O’Shea, Esteve e Taylor; Vitinho, Cullen, Berge e Bruun Larsen (Amdouni); Fofana e Odobert.

30ª rodada da Premier League

Sábado (30/03)

Newcastle x West Ham – 9h30 – St. James Park

Bournemouth x Everton – 12h – Vitality Stadium

Chelsea x Burnley – 12h – Stamford Bridge

Nottigham Forest x Crystal Palace – 12h – City Ground

Sheffield United x Fulham – 12h – Bramall Lane

Tottenham x Luton Town – 12h – Hotspur Stadium

Aston Villa x Wolverhampton – 14h30 – Villa Park

Brentford x Manchester United – 17h – Brentford Community Stadium

Domingo (31/03)

Liverpool x Brighton -10h – Anfield

Manchester City x Arsenal – 12h30 – City of Manchester

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Chelsea x Burnley: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.