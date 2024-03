Flamengo fecha a contratação do atacante Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu

O Flamengo está perto de anunciar a contratação do atacante Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca 2024. Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, e Jânio Moraes, presidente do time da Baixada Fluminense, negociaram diretamente a transação. As partes, aliás, já estão trocando documentos.

Segundo o “ge”, o Flamengo venceu a concorrência de grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético-MG e Vasco, que fizeram contatos. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, porém, o Fortaleza foi outro que buscou saber sobre o centroavante.

O nome de Carlinhos, aliás, teve a aprovação do técnico Tite, que conhece o jogador dos tempos de Corinthians. Hoje com 27 anos, ele foi revelado pelo Timão. O atacante chegou ao Nova Iguaçu nesta temporada e marcou nove gols em 13 partidas, sendo um deles justamente sobre o Rubro-Negro na Taça Guanabara. Ele é o vice-artilheiro do Cariocão, atrás somente de Pedro, do Flamengo.

E por falar em Pedro, a chegada de Carlinhos tem a ver também com o camisa 9. Em grande fase, o artilheiro está na mira de Dorival Jr para a Seleção Brasileira e vive expectativa de convocação para a Copa América. Neste momento, o Flamengo não tem Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping até abril de 2025. A defesa do camisa 10, porém, já tentou efeito suspensivo, e os documentos deverão chegar à Suíça na próxima terça-feira.

Além de Carlinhos, Flamengo e Nova Iguaçu se encontram também nos próximos dois finais de semana pela final do Cariocão 2024. Neste sábado, as equipes fazem o primeiro jogo, no Maracanã, às 17h (de Brasília).

