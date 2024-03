Com contrato no fim, Arboleda é sondado por clubes do Qatar

O zagueiro equatoriano Arboleda, do São Paulo, foi alvo de sondagem de clubes do Qatar. Jogador que tem contrato com o Tricolor até 31 de dezembro, ele já poderia assinar um pré-contrato a partir do meio deste ano. Mesmo assim, não houve nenhuma proposta oficial ao São Paulo, por parte dos clubes interessados.

Além disso, Arboleda prioriza renovar seu vínculo com o Tricolor. A ideia é estendê-lo por mais dois anos, isto é, até o fim de 2026. Zagueiro grandemente identificado com o São Paulo, ele também goza do prestígio de dirigentes e companheiros de clube, criando assim um ambiente favorável para sua permanência.

Aos 32 anos, Arboleda está há sete no São Paulo, onde desembarcou após chegar da Universidad Católica, do Equador. Pelo clube, até o momento, foram 262 jogos e 18 gols marcados. Ele está entre os inscritos da equipe para a Copa Libertadores da América, na qual o Tricolor estreia na próxima quinta-feira (4), contra o Talleres, na Argentina.

