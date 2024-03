Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Alemão 2023/24. Afinal, neste sábado, o Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund pela 27ª rodada do torneio nacional no chamado “Der Klassiker”. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Allianz Arena, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do OneFootball, da CazéTV, do SporTV e da RedeTV! a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o Bayern de Munique

Vice-líder, o Bayern tem dez pontos de desvantagem para o líder do torneio. Apesar do título ser cada vez mais improvável, a equipe não desiste, mas sabe que não terá vida fácil. Neste clássico contra o maior rival, porém, um triunfo pode dar moral na reta final.

Como chega o Borussia Dortmund

Em quarto lugar, o Borussia precisa do resultado para seguir no G4. A equipe de Ediz Terzic tem apenas um ponto a mais que o quinto colocado, mas sabe que brigará para manter a posição até o fim da competição.

BAYERN DE MUNIQUE X BORUSSIA DORTMUND

Bundesliga 2023/24 – 27ª rodada

Data e horário: 30/03/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Kimmich, De Ligt, Dier e Davies; Laimer, Goretzka, Sané, Müller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

BORUSSIA DORTMUND: Meyer; Ryerson, Süle, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can, Özcan, Sancho, Brandt e Adeyemi; Füllkrug. Técnico: Edin Terzic

Árbitro: Harm Osmers

Assistentes: Robert Kempter e Thorben Siewer

VAR: Benjamin Cortus

