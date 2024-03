Bruno Fuchs, do Atlético, lamenta gol no fim, mas destaca: ‘Não foi por falta de entrega’

O Atlético-MG chegou a abrir vantagem de dois gols de diferença ainda no primeiro tempo, mas viu o Cruzeiro reagir e deixar tudo igual no primeiro jogo da final do Mineiro. Na Arena MRV, o Galo deixou a vitória escapar e agora terá que vencer no Mineirão para ficar com o título. Na saída de campo, Bruno Fuchs, autor do primeiro gol, disse que o time errou na saída de bola e que o gol contra, de Jemerson, fez o adversário crescer no duelo.

Além disso, o jogador afirmou que o trabalho do técnico Gabriel Milito ainda está no início e que o empate não aconteceu por falta de entrega. Ele também destacou que o Galo tem plenas condições de vencer o jogo de volta e buscar o pentacampeonato.

“Trabalho novo. Tivemos pouco tempo para trabalhar, mas nos doamos, não foi por falta de entrega. O primeiro tempo não teve chute deles no gol. O gol deles saiu ao acaso, não era um lance perigoso, nós erramos a saída de bola. Infelizmente, saiu o gol contra, o time começa crescer. Tomamos o gol no final, mas temos tudo para ganhar o jogo da volta.”

Logo no início da partida, o zagueiro fez uma linda jogada pela esquerda e deixou Marlon e Lucas Romero para trás. Mesmo sem ângulo, finalizou e abriu o placar. Hulk ampliou ainda no primeiro tempo, porém Jemerson contra, e Dinenno, deixaram tudo igual para a Raposa na etapa final.

Olho na agenda

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (7), às 15h30 (de Brasília), no Mineirão. Dessa forma, assim como no jogo de ida, o confronto terá torcida única, desta vez, do Cruzeiro

