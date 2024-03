Doutor Sócrates vira nome de rua, na França

Sócrates, ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, virou nome de rua, neste sábado (30), na França. Desse modo, a placa com o nome do Doutor, morto em 2011, foi inaugurada neste fim de semana, em Saint-Ouen. A cidade fica próxima a Paris, na Vila Olímpica que receberá a delegação brasileira entre os próximos dias 26 de julho e 11 de agosto, nos Jogos Olímpicos.

A cerimônia contou com a participação de Raí, dos filhos do ex-jogador, do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo (PT-RJ), do publicitário Washington Olivetto, do prefeito de Saint-Ouen, além de ministros e autoridades francesas.

“A ideia Sócrates inspirou tudo o que estamos vivendo. Ele disse que, se o Brasil voltasse a ser uma democracia, e ele tinha acabado de assinar com a Fiorentina, ele não teria saído do país. Hoje, representa valores muito além do Brasil. O mundo está em perigo, então, mais do que nunca, precisa de Sócrates”, destacou Raí, irmão do Doutor.

Saint-Ouen, aliás, se inspirou na cultura brasileira em outros tempos. Entre 1963 e 1977, o município promovia um Carnaval com bonecos gigantes semelhantes aos de Olinda. Após 47 anos, o local celebrará novamente a festa.

Além de Saint-Ouen, Sócrates está presente em outras cidades. Afinal, em fevereiro deste ano, Ribeirão Preto (SP) inaugurou a Esplanada Doutor Sócrates, no boulevard do estádio do Botafogo-SP. O Magrão deu os seus primeiros passos no futebol no clube do interior paulista.

