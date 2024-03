Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir e escalações

Na sequência da 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24, Real Madrid e Athletic Bilbao medem forças no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, às 16h (de Brasília). Os merengues estão cada vez mais próximos do título da competição nacional, com cinco pontos à frente do rival Barcelona, restando oito rodadas para o fim. No entanto, o time tem um jogo a menos e pode aumentar a vantagem para oito.

A equipe basca, por sua vez, segue viva na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League. No momento, portanto, o time ocupa a quarta colocação, com 56 pontos, um à frente do Atlético de Madrid. Além disso, o time merengue não perde para o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu há 19 anos, a última derrota foi pelo campeonato espanhol de 2005.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Como chega o Real Madrid

Com a Data Fifa, o elenco conseguiu descansar diante do intenso calendário do Velho Continente. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti terá desfalques importantes. Assim, Courtois e Alaba, lesionados, seguem fora. Militão, Camavinga e Ceballos aparecem como dúvida. Além disso, Vinícius Júnior, suspenso, também está fora da partida e só retornará na próxima rodada.

Como chega o Athletic Bilbao

Em ótima fase, o time basco tenta surpreender o líder e sair do Santiago Bernabéu com os três pontos. Dessa forma, o técnico Ernesto Valverde não tem maiores problemas e terá força máxima para o jogo deste domingo (31). No momento, Ander Herrera e Yuri são os únicos desfalques da equipe. caso não vença, terá que torcer contra o Atlético de Madrid, que mede forças com o Villarreal, na segunda-feira (1), para não deixar o G4.

REAL MADRID X ATHLETIC BILBAO

La Liga 2023/24 – 30ª rodada

Data e horário: 31/03/2024, às 16 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

REAL MADRID: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Federico Valverde, Tchouameni e Toni Kroos; Jude Bellingham; Brahim Díaz e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; De Marcos, Dani Vivian, Yeray Álvarez e Iñigo Lekue; Benat Prados e Dani Garcia; Iñaki Williams, Ohian Sancet e Nico Williams; Gorka Guruzeta.Técnico: Ernesto Valverde.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

VAR: Juan Luis Pulido Santana (ESP)

