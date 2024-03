Olympique de Marseille x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Francês 2023/24. Afinal, neste domingo, o Paris Saint-Germain visita o Olympique de Marseille pela 27ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Stade Vélodrome, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega o Olympique de Marseille

Em sétimo na classificação, a equipe do sul da França precisa da vitória para seguir firma na briga por vaga em competição europeia. Com 39 pontos, afinal, o Marseille vinha de três vitórias seguidas, mas perdeu na última rodada. Agora, contudo, o clube conta com apoio do torcedor para somar três pontos.

Como chega o Paris Saint-Germain

Líder isolado, o PSG está cada vez mais perto de conquistar o título nacional. Com 59 pontos, a equipe parisiense tem dez a mais que o vice-líder Monaco, mas segue faminto para aumentar a vantagem. O time de Luis Enrique contará mais uma vez com Mbappé, que vive seus últimos meses de contrato.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE X PARIS SAINT-GERMAIN

Ligue 1 2023/24 – 27ª rodada

Data e horário: 31/03/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE: Pau López; Mbemba, Balerdi e Merlin; Harit, Kondogbia, Ounahi, Veretout e Luis Henrique; Aubameyang e Ndiaye. Técnico: Jean-Louis Gasset

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Zaïre-Emery, Ugarte e Vitinha; Kolo Muani (Dembélé), Gonçali Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Benoît Bastien

Assistentes: Aurélien Berthomieu e Hicham Zakrani

VAR: Jérémie Pignard

