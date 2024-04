O Fluminense tem um novo patrocinador máster para a sequência da temporada. Afinal, depois de um longo flerte entre ambas as partes, o Tricolor fechou com a casa de apostas Superbet para preencher o local de maior prestígio do uniforme. Ela, portanto, irá substituir a Betano, que ocupou a região central da camisa nos últimos três anos. A informação é do portal ‘ge’.





Nesse sentido, o novo patrocinador pagará R$ 52 milhões por ano em três anos de contrato. A estreia acontece no duelo com o Colo-Colo, dia 9 de abril, no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Por outro lado, no confronto de estreia, diante do Alianza Lima, no Peru, o Fluminense ainda apresentará a Betano, que se despede oficialmente. O confronto está marcado para o dia 3, às 21h30 (de Brasília).

+ Leia mais: Veja os 50 jogadores inscritos pelo Fluminense para a Libertadores

Proposta de reajuste desagradou

Nas últimas semanas, a Betano chegou a enviar propostas de reajuste financeiro, mas os valores não agradaram o clube carioca. A Superbet, por sua vez, ofereceu quantias maiores e venceu a concorrente na disputa pelo espaço nobre. O presidente Mário Bittencourt ao lado do departamento comercial tricolor conduziram as conversas.

A direção tricolor acredita que o atual contrato com a Betano está defasado após a regulamentação das casas de apostas no Brasil. Depois do decreto oficial, existe mais

Um dos trunfos do Tricolor para conseguir um negócio mais vantajoso foi a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025, assim como a presença de jogadores de renome internacional, como é o caso de Marcelo. Vale lembrar que o clube tem interesse na contratação de Thiago Silva, que seria outro nome de peso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense fecha com novo patrocinador máster por três temporadas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.