Seleção Feminina começa a se apresentar para a SheBelieves Cup

A Seleção Brasileira Feminina começou a se reunir em Atlanta, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (31), para a disputa da SheBelieves Cup. O Brasil inicia seus treinamentos nesta segunda-feira (01), visando o duelo de estreia contra o Canadá no próximo sábado (06).

As primeiras atletas a se apresentarem na concentração foram Ana Vitória e Ludmila, ambas do Atlético de Madrid. Em seguida, Luana, Angelina e Marta, do Orlando Pride, chegaram ao hotel para se juntar ao plantel. No final da tarde, as jogadoras que atuam no Brasil aterrissaram no país-sede, acompanhadas por alguns membros da comissão técnica. Lauren, do Kansas City Current, foi a última atleta a se apresentar.

Contudo, o grupo ainda não está completo. A goleira Lorena, as defensoras Antônia e Thais, e a atacante Priscila se juntarão ao grupo nesta segunda-feira. Por fim, a atacante Laís Estevam, do Palmeiras, chega apenas na terça-feira (02).

A Seleção Brasileira estreia no dia 6 de abril contra o Canadá pelas semifinais da competição. A partida acontecerá no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA), às 16h30 (horário de Brasília). Se vencer, encara Japão ou Estados Unidos no dia 9, na grande final.

Seleção Feminina se prepara para as Olímpiadas

Este torneio serve como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Seleção feminina vem do vice-campeonato da Copa Ouro Concacaf, realizado em março, também nos Estados Unidos. Assim como o Brasil, as outras três equipes que disputam o Torneio SheBelieves também estão classificados para a Olimpíada.

