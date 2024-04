Ramón Díaz avalia atuação do Vasco em jogo-treino e projeta estreia no Brasileirão

íDepois da eliminação para o Nova Iguaçu, o Vasco tem tido um longo período de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Assim, o time derrotou o Volta Redonda por 2 a 0 em jogo-treino, no último sábado (30), em São Januário, com gols de David e Clayton. O técnico Ramón Díaz falou sobre o desempenho da equipe diante da equipe da cidade do aço e projetou a disputa da principal competição do país.

“Nós gostamos da mudança que está fazendo o Vasco. A equipe, os jogadores, concentrados em um único objetivo que é a partida contra o Grêmio (na estreia do Campeonato Brasileiro 2024).”, disse ao site oficial do clube carioca, antes de completar:

“Tivemos a possiblidade de ficar concentramos uma semana para poder trabalhar bem, ser muito intensos em todos os trabalhos que fizemos.”, acrescentou Ramón Daz.

No confronto do último sábado (30), David abriu o placar acertando um bonito chute de fora da área. Em seguida, Praxedes deu assistência, e Clayton tocou na saída do goleiro adversário para ampliar a vantagem na atividade. Antes disso, o time já havia goleado o Olaria por 5 a 0, também em jogo-treino.

Foco na estreia pelo Brasileirão

O Vasco, do técnico Ramón Díaz, aproveita o longo período de treinos para recuperar jogadores visando a estreia pelo Brasileirão. Afinal, o confronto diante do Grêmio, em São Januário, está marcado para o final de semana do dia 14.

Nesse sentido, a janela interna, prazo estabelecido pela CBF para contratações domésticas, abre nesta segunda-feira (1), O clube tem até o dia 19 para contratar jogadores que foram inscritos em algum estadual no primeiro trimestre.

“Hoje foi um jogo-treino, pudemos ver algumas coisas boas na equipe. É claro que o nosso objetivo é ter um bom início no campeonato. Jogamos em casa, com a nossa torcida. Queremos fazer uma boa partida, mas estamos melhorando e estamos crescendo. Os jogadores que chegaram estão se adaptando ao que pretendemos, ao que queremos. Estou muito contente.”, concluiu.

