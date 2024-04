Artur Jorge vai quadruplicar salário e levará quatro auxiliares para o Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge terá um salário quatro vezes maior do que o seu período como treinador do Braga (POR). Além disso, levará consigo, para o Brasil, quatro auxiliares. A informação é do jornal “O Jogo”, do Norte de Portugal.

Nesta segunda-feira (1), Artur comanda o time bracarense pela última vez. Os minhotos enfrentam o Portimonense, pela 27ª rodada desta edição do Campeonato Português, na pacata Portimão. A equipe é a quarta colocada, com 53 pontos.

Além do alto salário, o Braga resolveu liberá-lo agora porque já pretendia não contar com o profissional ao fim desta temporada. Assim, o clube do Minho pode adiantar o planejamento para 2024/2025 e ainda vai receber uma recompensa de 2 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) do Botafogo pela liberação de Artur.

Apesar de estar fora dos planos, Artur deixou sua marca no Minho e teve, durante todo o tempo, o respaldo da presidência do Braga.

Auxiliares no Botafogo

O jornal também divulgou o nome dos auxiliares na equipe de Artur Jorge. A saber: Franclim Carvalho, André Carvalho, João Cardoso e Tiago Lopes. O Botafogo aguarda o treinador, nesta terça-feira (2), no Rio de Janeiro, para ele assinar contrato e ser, enfim, anunciado pelo Mais Tradicional.

Na quarta-feira (3), porém, o time da Estrela Solitária ainda fica sob os cuidados do interino Fábio Mathias, invicto no Glorioso: oito vitórias e um empate, números que correspondem a mais de 90% de aproveitamento. O Botafogo, nesta ocasião, estreia na fase de grupos da Libertadores, contra Junior Barranquilla (COL), no Estádio Nilton Santos.

