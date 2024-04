Zagueiro do Barcelona reage após jovem torcedor chamá-lo de ‘estúpido’

Clima esquentou! O zagueiro do Barcelona Iñigo Martinez protagonizou um momento de discussão, nesta segunda-feira (1). Isso porque, na saída do CT dos Blaugranas, a cidade esportiva Joan Gamper, o atleta confrontou um jovem. O jogador deixava o local de carro até que escutou o torcedor lhe chamando de estúpido.

Posteriormente, o defensor saiu do veículo, foi em direção ao garoto e reagiu às ofensas.

“A última vez que me chamou de estúpido, você me ouviu? A última vez que você me insultou. Seu amigo também. A última vez que você me insultou, você me ouviu ou não?”, declarou o zagueiro.

O atleta de 32 anos está em sua primeira temporada pelo Barcelona. Afinal, em julho do ano passado, os Culés acertaram sua contratação sem custos. Isso após ele optar por não renovar seu contrato com o Athletic Bilbao, depois de seis temporadas.

Assim, ele assinou contrato com o clube da região da Catalunha por duas temporadas na época. Ou seja, válido até o final de junho de 2025. Além de uma multa rescisória de 400 milhões de euros (equivalente a R$ 2 bilhões na cotação do período). O jogador já era alvo dos Blaugranas há algumas temporadas.

Um garoto chamou o zagueiro Inigo Martinez, do Barcelona, de "estupido". O zagueiro saiu do carro e foi confrontar o menino pic.twitter.com/IGqbfmp8r9 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 1, 2024

Iñigo chegou ao clube na condição de reserva. Em 43 compromissos até aqui na temporada, ele atuou em 19. No caso, 12 entre os titulares e nove saindo do banco. Aliás, no último compromisso da equipe, a vitória por 1 a 0 sobre o Las Palmas, esteve entre os 11 iniciais e permaneceu em campo por 90 minutos. Ele disputa posição com Ronald Araújo. O uruguaio já conseguiu se consolidar no time e é um dos principais defensores do elenco.

Carreira de defensor e título sobre o Barcelona

Martínez iniciou sua carreira no País Basco, mas, no arquirrival do Athletic Bilbao, a Real Sociedad, onde deu os primeiros passos nas categorias de base. Na temporada 11/12, passou a integrar o elenco principal e permaneceu na equipe por sete temporadas.

Em seguida, se transferiu para o maior rival, Los Leones de San Mamés (“Os Leões de San Mamés” na tradução para o português). O Athletic Bilbao é o clube que possui maior identificação na carreira até aqui. Afinal, foi na equipe onde conquistou seu único título, a Supercopa da Espanha, em 2021. Exatamente sobre o Barcelona.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Zagueiro do Barcelona reage após jovem torcedor chamá-lo de ‘estúpido’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.