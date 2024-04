Palmeiras inscreve 47 jogadores na Libertadores e corre para ter Rômulo

O Palmeiras inscreveu 47 jogadores para a disputa da Copa Libertadores. O Alviverde tem até o fim da tarde desta segunda-feira (01) para concluir o procedimento e regularizar os atletas ou fazer mudanças. Sendo assim, o Verdão corre contra o tempo para colocar mais um atleta nesta lista: o meia Rômulo.

O jogador se apresentou ao Palmeiras nesta semana, após deixar o Novorizontino. O Tigre caiu justamente para o Verdão na semifinal do Estadual. Com o fim da participação da equipe no Paulistão, o meia se transferiu em definitivo para o Alviverde. Contudo, ainda faltam detalhes burocráticos para o clube regularizar Rômulo no BID.

Caso o Palmeiras não consiga inscrever Rômulo até o fim da tarde desta segunda, ele ficará toda a fase de grupos sem poder ajudar o Verdão. Assim, o clube paulista corre contra o tempo para ter o meia na competição.

Os demais reforços contratados para 2024 estão na lista. O lateral-esquerdo e atacante Caio Paulista, o volante Moreno e o atacante Bruno Rodrigues. Além disso, Dudu, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, também está inscrito.

Há ainda, pelo menos, 15 nomes de atletas oriundos das categorias de base do clube e que não têm sido utilizados no profissional neste início de ano, mas constam como opção no plantel.

Assim, o Verdão estreia na competição continental nesta quarta-feira (03), contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores.

Veja os inscritos do Palmeiras na Libertadores

Mateus Marcos Rocha Aníbal Moreno Vanderlan Dudu Zé Rafael Endrick Rony Bruno Rodrigues Mayke Luan Marcelo Lomba Gustavo Gómez Caio Paulista Lázaro Breno Lopes Weverton Piquerez Raphael Veiga Aranha Gabriel Menino Murilo Richard Rios Luís Guilherme Garcia Michel Naves Fabinho Arthur Riquelme Fillipi Patrick Silva Daniel Silva Jhon Jhon Estêvão Flaco Lopez Diogo Antônio (Silva) Vitor Reis Rafael Coutinho Thalys Gabriel Kidani Ednei Silva Allan Andrade Elias Kaique Gilberto Júnior Benedetti Luighi Hanri Wendell Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

