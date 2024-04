Renato pode superar Felipão como técnico com mais títulos pelo Grêmio

Renato Gaúcho está muito perto de quebrar mais um recorde em sua história de idolatria no Grêmio. Se levar o Campeonato Gaúcho em cima do Juventude, o treinador se tornará o maior vencedor de títulos pelo time de Porto Alegre, superando outra lenda gremista, o técnico Luiz Felipe Scolari. Essa foi apenas uma descoberta do site “Torcedores.com” ao fazer novo levantamento com os técnicos mais vencedores dos principais clubes do futebol brasileiro.

Metodologia

A pesquisa considerou os 12 principais times do futebol brasileiro (Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos e Vasco) e enumerou os principais títulos conquistados por eles ao longo de sua história, com seus respectivos treinadores nas glórias.

A publicação considerou, então, títulos oficiais de primeira grandeza, no âmbito estadual, regional, nacional e internacional. Competições não-oficiais e menores de âmbito estadual não foram contabilizadas, como títulos de turno, recopas estaduais, torneios inícios, entre outros.

A um título de superar lenda do Grêmio

Desde que Luiz Felipe Scolari enfileirou títulos com o Grêmio, na década de 1990, pareceu que o treinador não seria ultrapassado como técnico mais vencedor da história do clube. De fato, o recorde se manteve por três décadas, até que Renato Gaúcho conseguiu igualá-lo, ano passado, com sete títulos, depois de vencer o Gaúchão.

Renato já conquistou como treinador do Grêmio uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e quatro campeonatos gaúchos. Felipão, por sua vez, venceu uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e três títulos gaúchos.

Agora, mais um troféu da competição estadual está ao alcance de Portaluppi. Caso vença o Juventude no próximo sábado, dia 6, o Renato, que já é considerado o maior jogador da história gremista, se tornará também o técnico com mais títulos pelo clube. No primeiro jogo da final do Gauchão, Grêmio e Juventude ficaram no 0 a 0.

Abel Ferreira pode chegar ao ‘topo possível’

Em São Paulo, Abel Ferreira tenta o título estadual com o Palmeiras. Se vencer, o treinador português vai alcançar a incrível marca de dez títulos pelo alviverde. Ele terá assim igualado os dez títulos conquistados por Telê Santana à frente do São Paulo, no começo da década de 1990, considerada uma das maiores passagens de técnico por um clube na história do futebol brasileiro.

Na primeira colocação da lista, está uma marca aparentemente inalcançável. Lula foi o técnico do Santos durante a era de ouro de Pelé com a camisa do Peixe. Muitas vezes seus feitos acabam ofuscados pelo fato de ter tido o maior jogador de todos os tempos em campo. Mas o fato é que o treinador conquistou nada menos que 21 títulos. O número é um recorde não apenas no futebol brasileiro, como também no futebol mundial.

Para Abel Ferreira igualar Telê Santana, o Palmeiras precisa vencer o Santos na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o Peixe venceu o alviverde por 1 a 0 na Vila Belmiro.

