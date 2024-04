Santos evita ‘oba-oba’ com Neymar no vestiário, mas trabalha retorno

O Santos contou com um torcedor ilustre nas arquibancadas da Vila Belmiro, na primeira final do Campeonato Paulista. Afinal, o Peixe teve o ídolo Neymar nas tribunas durante a partida contra o Palmeiras. O craque ajudou a inflamar o estádio e fazer o Alvinegro Praiano conseguir abrir vantagem na decisão. Contudo, o clube trabalhou para que o astro não atrapalhasse a concentração dos seus jogadores.

Convidado pelo presidente Marcelo Teixeira para participar do cerimonial criado pela Federação Paulista, Neymar chegou uma hora antes da final. Já na Vila Belmiro, cumprimentou um por um dos atletas e membros da comissão técnica, mas não ficou muito tempo no vestiário. A comissão técnica não quis que o craque tivesse um contato maior para evitar um clima de “oba oba”.

A decisão de não manter um contato tão próximo do time com o astro da Seleção Brasileira foi pensada pela comissão técnica. Havia um certo receio de que a presença de Neymar no vestiário pudesse tirar o foco dos atletas da partida diante do Palmeiras.

Santos trabalha com retorno de Neymar em 2025

Contudo, isso não diminuiu os rumores de um retorno do atacante no ano que vem. De acordo com o ‘Uol’, o Santos trabalha para ter Neymar de volta em 2025. A ideia é que o jogador se reaproxime do povo brasileiro em meio às atuações no clube do coração.

Ele tem contrato com o Al-Hilal até o meio de 2025 e ainda não sabe qual passo vai dar no futuro. Entretanto, Marcelo Teixeira mantém uma relação de amizade com a família do jogador e sonha com o retorno junto com o acesso para a série A, na próxima temporada.

