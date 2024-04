Braga dificulta liberação de Artur Jorge ao Botafogo

O Botafogo estava próximo da contratação de Artur Jorge, do Braga. No entanto, as negociações deram uma esfriada nas últimas horas. Afinal, os dirigentes portugueses estão fazendo jogo duro pela liberação do técnico. A informação é da imprensa portuguesa.

O Braga tinha um acordo encaminhado com Daniel Sousa para suceder Artur Jorge. No entanto, as negociações ainda não foram concretizadas. O clube português, dessa forma, decidiu dificultar a transferência de Artur Jorge para o Botafogo. A chegado do técnico ao Rio de Janeiro estava prevista para acontecer nesta terça-feira (02/04).

