Pouco depois de ser imortalizado na Calçada da Fama, nesta segunda-feira (1), o ex-treinador Joel Santana falou à reportagem do Jogada10 sobre o momento dos times cariocas. Mais especificamente, do Vasco, clube que o revelou para o futebol.

Joel, que foi multicampeão pelo Cruz-Maltino, comandou o time em cinco oportunidades na carreira. Perguntado sobre o momento dos times do Rio de Janeiro, ele lamentou a situação do clube.

“Eu acho que não resta dúvida que Flamengo e Fluminense estão num patamar diferente. O Botafogo melhorou muito, mas o (John) Textor quer inventar. Mas o Vasco está nesse ‘vai-não-vai’. Eu sou cria do Vasco, passei em todas as categorias, fui campeão em todas as categorias. Fui campeão de tudo que o Vasco podia conhecer. Eu não sou dono do Vasco. Mas vamos torcer para o Vasco se recuperar para não passar por essas dificuldades todas. Eu acho que está sendo muito difícil”, avaliou.

LEIA MAIS: Presidente da França faz revelação a Payet, do Vasco

Joel foi revelado no clube em 1969, conquistando, entre outros troféus, o título brasileiro de 1974. Como treinador, foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Mercosul de 2000 pelo Cruz-Maltino.

Passou, aliás, em cinco oportunidades por São Januário como técnico. A última foi em 2014, quando foi o responsável pelo acesso do Vasco à Série A de 2015. Foi na equipe carioca que Joel Santana mais vezes foi campeão, seja como treinador, seja como jogador.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Joel Santana comenta sobre momento do Vasco: ‘Muito difícil’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.