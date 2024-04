Newcastle x Everton: escalações e onde assistir

A reta final da Premier League promete muita emoção. Nesta terça-feira (2), Newcastle e Everton se enfrentam às 15h30 (de Brasília), no St. James Park, pelo jogo de abertura da 31ª rodada. Com apenas mais oito partidas pela frente, as equipes tentam conquistar seus objetivos na competição.

Como chega o Newcastle

Oitavo colocado na Premier League, o Newcastle vem de uma grande vitória por 4 a 3 sobre o West Ham, de virada, e ganhou forças na briga pela parte de cima da tabela nesta reta final de competição. A equipe chegou aos 43 pontos, 13 a menos que o Tottenham, equipe que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

Porém, o Newcastle ainda enfrenta alguns desfalques na equipe. Joelinton, Lascelles, Miley, Pope, Wilson e Botman, machucados, seguem como ausências.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton luta pela permanência na elite do futebol inglês. Após enfrentar uma punição por quebrar o fair-play financeiro da Premier League, a equipe está na 16ª posição e não vence há 12 partidas. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Luton Town, equipe que abre a zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além disso, os Toffees estão em uma sequência de três derrotas consecutivas e precisam ligar o sinal de alerta nesta reta final do Campeonato Inglês.

Newcastle x Everton

31ª rodada da Premier League

Data e horário: terça-feira, 02/04/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: St. James Park, em Newcastle (ING)

Newcastle: Martin Dúbravka; Fabian Schär, Steve Botman e Dan Burn; Valentino Livramento; Sean Longstaff, Joe Willock, Bruno Guimarães; Alexsander Isak, Antony Gordon, Miguel Almirón. Técnico: Eddie Howe.

Everton: Pickford; Ben Godfrey, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Jack Harrison, James Garner, Amadou Onana e Dwight McNeil; Abdoulaye Doucouré; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Onde assistir: ESPN e Star+

