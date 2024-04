Atlético de Madrid bate Villarreal e volta ao G4 do Espanhol

Nesta segunda-feira (1/4), no La Cerâmica, o Atlético de Madrid, fora de casa, venceu o Villarreal por 2 a 1. O jogo fechou a 30ª rodada do Campeonato Espanhol e começou com o time de Madri saindo na frente com o belga Witsel, no primeiro tempo. Porém, na etapa final, os donos da casa chegaram ao seu gol com o norueguês Sorloth e quase viraram. Mas, aos 41, Saul fez o gol da vitória atleticana.

Com isso, o Atlético se recupera das derrotas nas duas últimas rodadas e retoma o quarto lugar, com 58 pontos, dentro da Zona de Champions. Assim, deixa o Bilbao em quinto, com 56. Já o Villarreal perde a invencibilidade de nove partidas. Dessa forma, estaciona em décimo lugar, com 38 pontos, ficando mais longe da zona das ligas europeias.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Atlético na frente no primeiro tempo

Como o Villarreal se mostrava frágil na marcação pelos flancos, o Atlético começou mais perigoso, quase marcando aos seis. Mas o chute de Samuel Lino que contou com grande defesa do goleiro dinamarquês Jorgensen. Aos oito, fez 1 a 0, numa cabeçada de Witsel. E o time de Madri seguiu bem ativo no ataque, não ampliando por causa das boas intervenções de Jorgensen, o melhor em campo. Já o Villarreal não estava inspirado no ataque. Dois chutes de Gerard Moreno que foram para fora e nada mais.

Villarreal mais ativo na etapa final

No segundo tempo, o Villarreal voltou outro. Aos dois, Coquelin arriscou um voleio. Mas passou raspando. Porém, aos cinco, depois de recuperar a bola próximo da área, a roubando de Griezmann, o time da casa, em rápidos toques, encontrou Sorloth. O norueguês bateu de fora da área no canto esquerdo de Oblak para deixar tudo igual. Depois dos dez minutos, o jogo voltou a ficar equilibrado. Mas com o Atlético não conseguindo fazer fluir o seu jogo. Pesaram para isso a boa marcação do Villarreal e o mau jogo de Griezmann.

Nos cinco minutos finais o jogo ganhou em emoção e dois lances definiram o resultado. Aos 40, Baena fez grande jogada, entrou na área e tocou de calcanhar para Parejo. Contudo, o 10 do Villareal isolou. Aos 41, foi a vez do Atlético atacar. Dentro da área, Azpilicueta rolou para o chute certeiro de Saul. Os madrileños voltavam a ficar na frente. Enfim, um raro triunfo fora de casa neste espanhol.

Jogos da 30ª rodada de La Liga

Sexta-feira (29/3)

Cádiz 1×0 Granada

Sábado (30/3)

Getafe 0x1 Sevilha

Almería 0x3 Osasuna

Valencia 0x0 Mallorca

Barcelona 1×0 Las Palmas

Domingo (31/3)

Celta de Vigo 0x0 Rayo Vallecano

Girona 3×2 Real Betis

Alavés 0x1 Real Sociedad

Real Madrid 2×0 Athletic Bilbao

Segunda-feira (1/4)

Villarreal 1×2 Atlético de Madrid

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético de Madrid bate Villarreal e volta ao G4 do Espanhol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.