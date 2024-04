Benfica x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Taça de Portugal 2023/24. Afinal, nesta terça-feira, o Benfica recebe o Sporting pelo jogo de volta da semifinal do torneio eliminatório. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio da Luz, às 16h45 (de Brasília). Na ida, vitória dos Leões por 2 a 1.

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega o Benfica

Maior campeão do torneio, o Benfica não vence a competição desde 2017. Dessa forma, os Encarnados querem dar fim ao jejum para ficar com o troféu da competição eliminatória. Para isso, porém, terão de reverter a desvantagem.

Como chega o Sporting

Os Leões não vencem a Taça de Portugal desde 2019 e querem voltar ao topo da competição. Com a vitória no jogo de ida por 2 a 1, aliás, o time de Rúben Amorim precisa apenas de um empate para chegar à decisão.

BENFICA X SPORTING

Taça de Portugal 2023/24 – Semifinal – Jogo de volta

Data e horário: 02/04/2024, 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Alexander Bah, Morato, Otamendi e Aursnes; Florentino, João Neves, Di María, Rafa Silva e João Mario; Marcos Leonardo. Técnico: Roger Schmidt

SPORTING: Franco Israel; Diomande, Coates e Matheus Reis; Catamo, Hjulmand, Morita e Paulinho; Trincao, Gyökeres e Nuno Santos. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro

VAR: André Narciso

