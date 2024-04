Racing-URU x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Racing, do Uruguai, nesta terça-feira (02), às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Aliás, esta será a primeira vez que o Timão entra em campo oficialmente desde o dia 14 de março, quando enfrentou o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da Paramount+.

Como chega o Racing

O Racing-URU não vive boa fase, na atual temporada. Afinal, a equipe de Montevidéu soma três derrotas, três vitórias e um empate. Com sete pontos conquistados, a equipe ocupa a oitava posição no campeonato uruguaio. Aliás,em sua partida mais recente, o clube venceu o Cerro Largo por 2 a 0, com gols de Martín Ferrera e Nicolás Sosa. Assim, o técnico Eduardo Espinel não tem jogadores lesionados e vai com força máxima para o duelo contra o Timão.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o técnico António Oliveira não vai poder contar com o volante Maycon, que se recupera de lesão muscular na coxa. Além disso, o meia Igor Coronado, com dengue, e o lateral Diego Palacios, em transição, seguem fora. Assim, a tendência é que o jovem Breno Bidon seja o titular no meio de campo do Timão no lugar de Maycon. O argentino Fausto Vera, que se recuperou de dores no pé, pode voltar a ser relacionado. Por fim, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley devem voltar a montar o sistema ofensivo do Timão.

RACING-URU X CORINTHIANS

Data e horário: 02/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

RACING: Renzo Bacchia; Agustín Pereira, Lucas Monzón, Hugo Magallanes e Óscar Quiñónez; Urretaviscaya, De los Santos, Lucas Rodríguez e Juan Rivero; Verón Lupin e Dylan Nandín. Técnico: Eduardo Espinel.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira

Árbitro: John Hinestroza (COL)

Auxiliares: Jhon Gallego (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

