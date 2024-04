The Strongest x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Após três anos ausente, o Grêmio volta à Libertadores nesta terça-feira (2), diante do The Strongest, às 21h (de Brasília), na altitude de 3600 metros de La Paz, na Bolívia. Como o Imortal joga a final do Camperonato Gaúcho no próximo sábado (6), o técnico Renato Gaúcho mandará a campo uma equipe praticamente toda de reservas. Por sua vez, os anfitriões apostam no fator casa para estrear com vitória na competição.

Onde Assistir

O Paramount+ transmite o jogo via streaming.

Como chega o The Strongest

Segiundo colocado no Grupo A do Campeonato Boliviano, o The Strongest adiou um jogo que teria pela competição sexta-feira (29). Desse modo, se prepara há 10 dias para o embate diante do Grêmio. Ainda assim, contudo, há dúvidas na escalação que iniciará o confronto. Em suma, o técnico Pablo Lavallén ainda não sabe se poderá contar com o meia Rodrigo Ramallo e provavelmente não terá Michael Ortega no ataque. Nesta posição, a tendência é que entre Arrascaita.

Como chega o Grêmio

A péssima atuação e o empate em 0 a 0 com o Juventude no jogo de ida das finais do Gauchão inegavelmente interferiram nos planos do Imortal para o jogo desta terça (2). Com o heptacampeonato longe de estar encaminhado, Renato Gaúcho, por fim, decidiu poupar os titulares da viagem à alta La Paz. Sendo assim, entrará em campo com uma equipe alternativa. Entretanto, a dupla de zaga Geromel e Kanemann, campeã da Libertadores em 2017, além do goleiro Marchesín, de volta de lesão, iniciarão o jogo.

THE STONGEST X GREMIO

Libertadores 2024 – 1ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 02/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)

THE STRONGEST:. Viscarra; Enoumba, Jusino e Justiniano; Romero, Ursino, Quiroga, López e Ramallo; Arrascaita e Triverio. Técnico: Pablo Lavallén.

GRÊMIO: Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi e Du Queiroz; Galdino, Nathan e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão.. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Derlis López (PAR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post The Strongest x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.