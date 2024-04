Atlético bate recorde de público e de renda líquida da Arena MRV

O primeiro duelo entre Atlético e Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro, na Arena MRV, contou com recorde de público do estádio. No último sábado, compareceram 42.592 atleticanos na Arena MRV, que tem capacidade para 46 mil pessoas.

Até então, o maior público do estádio havia ocorrido também em um clássico. Pela primeira fase do Estadual, em 3 de fevereiro, o Cruzeiro levou a melhor por 2 a 0 diante de 42.585 torcedores presentes.

O clube alvinegro também teve sua maior renda líquida desde a inauguração, em agosto do ano passado. O borderô apontou R$ 2.112.995,97 de renda líquida. Já a renda bruta foi de R$ 3.037.109,32. O Atlético iniciará a disputa da Libertadores jogará na próxima semana em seus domínios. No dia 10, a equipe recebe o Rosário Central, às 19h (de Brasília). Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

