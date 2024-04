Com desfalques, Inter divulga relacionados para estreia na Sul-Americana

O Inter divulgou nesta segunda-feira (1/4) a lista dos relacionados para a estreia na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), a equipe gaúcha visita o Belgrano, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

O técnico Eduardo Coudet não terá a dupla de ataque formada por Enner Valencia e Lucas Alario. Outro desfalque fica por conta do meia Hyoran, que até então vinha sendo relacionado.

Quatro jogadores que não podiam atuar no Gauchão foram relacionados para o duelo. São os casos do lateral Alexandro Bernabei, dos meias Fernando e Thiago Maia, e do atacante Rafael Borré.

Após a eliminação para o Juventude na semifinal do Estadual, o Inter busca dar uma resposta ao seu torcedor, mesmo fora de casa. O elenco treinou durante quase toda a última semana com foco no confronto diante do Belgrano. Deportivo Real Tomayapo-BOL e Delfín-EQU compõem o Grupo C na primeira fase.

Confira os relacionados pelo Inter para a estreia na Sula

Goleiros: Anthoni e Sergio Rochet;

Defensores: Alexandro Bernabei, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Hugo Mallo, Igor Gomes, Renê, Robert Renan e Vitão;

Meias: Alan Patrick, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Gustavo Prado, Mauricio, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia;

Atacantes: Lucca, Rafael Borré, Wanderson e Wesley.

