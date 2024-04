Sportivo Ameliano x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Sportivo Ameliano e o Athletico se enfrentam nesta terça-feira (2), no Estádio Nueva Olla, às 21h30 em Assunção, Paraguai. A partida marca o início da caminhada de ambas as equipes na Copa Sul-Americana, pelo Grupo E da competição. Para a equipe paranaense, aliás, começa a luta pelo tricampeonato, já que o clube foi campeão em 2018 e 20121

Onde Assistir

O jogo terá transmissão dos canais ESPN e do streaming Star+.

Como chega o Sportivo Ameliano

O Sportivo Ameliano vem de um empate por 1 a 1 com o Tacuary no torneio Apertura do Campeonato Paraguaio. Sendo assim, ocupa atualmente a sexta posição na tabela. Na fase preliminar da Sul-Americana, o time eliminou o o Olimpia. Dessa forma, garantiu sua vaga na fase de grupos.

Como chega o Athletico

Após vencer o Maringá por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Paranaense, o Athletico agora inegavelmente volta sua atenção para a estreia na Sul-Americana. Para o jogo de estreia, em resumo, Cuca optará por poupar o volante Erick e o atacante Pablo.

Por outro lado, aproveitando a ausência de limitações para jogadores estrangeiros na Sul-Americana, o técnico convocou pela primeira vez os nove estrangeiros do grupo. Sendo assim, Esquivel, Léo Godoy, Gamarra, Zapelli, Canobbio, Di Yorio, Benítez, Mastriani e Cuello estão à disposição do treinador.

AMELIANO X ATHLETICO

Copa Sul-Americana 2024 –1ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 02/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai

SPORTIVO AMELIANO: Nicolás Rossi; Patiño, Thomas Gutiérrez, Julio González e Marcos Martinich; Aldo Maíz, Luis Martínez e Alberto Contrera; Alejandro Samudio, Fredy Vera e Torales. Técnico: Pedro Sarabia

ATHLETICO: Bento; Léo Godoy, Pedro Henrique, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Felipinho, Christian e Zapelli; Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca

Árbitro: Andrés Merlos (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

