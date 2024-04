Fluminense busca manter escrita em estreias de Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense tirou um peso das costas ao conquistar o título inédito e elevar seu patamar no futebol do continente. Ass3im, o clube inicia a caminhada em busca do bicampeonato contra o Alianza Lima, atual quinto colocado do futebol peruano, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor conta com um retrospecto positivo e espera manter a invencibilidade em estreias no torneio.

A atual edição, portanto, será a décima da história do clube carioca. Antes de erguer a taça continental, o Tricolor ficou com um vice (2008) e três campanhas até as quartas de final (2021, 2013 e 2012) Além disso, também teve uma eliminação nas oitavas (2011), duas na fase de grupos (1971 e 1985) e uma queda na fase preliminar (2022).

Primeiras campanhas

Em sua primeira participação, o Fluminense havia conquistado o Brasileirão (Torneio Gomes Pedrosa) em 1970. No ano seguinte, estreou com o pé direito diante do Palmeiras por 2 a 0, com dois gols de Flávio, no dia 29 de janeiro de 1971, em pleno Pacaembu. Apesar disso, os comandados do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo deixaram a desejar na sequência do torneio e ficaram na primeira fase.

Quatorze anos depois, o clube voltou a erguer a taça do Brasileirão ao derrotar o Vasco, sob a batuta do eterno Casal 20: Assis e Washington. Em 1985, porém, o time fez a sua pior campanha na história da Libertadores, sem vencer pelo menos um jogo. Na estreia, contra o Cruz-Maltino, um empate emocionante por 3 a 3, e o primeiro gol da campanha foi de Romerito.

Ferida aberta

Depois do título da Copa do Brasil (2007), o time chegou forte e fez uma campanha consistente em 2008. No entanto, mesmo tendo deixado para trás São Paulo e Boca Juniors, a equipe sucumbiu diante da LDU, do Equador, nos pênaltis, em pleno Maracanã. Uma ferida que ficou aberta durante quinze anos. A estreia desta campanha foi diante da própria equipe equatoriana, em Quito, em um empate sem gols.

No ano seguinte ao tri do Brasileiro, o Tricolor estreou no Nilton Santos, porém repleto de desfalques, Em campo, os comandados de Muricy Ramalho ficaram no empate por 2 a 2 com o Argentinos Juniors, com dois tentos de Rafael Moura. O time chegou a avançar, mas parou no Libertad, mesmo após ter vencido por 3 a 1, no Rio de Janeiro.

Sequência importante

Em 2012, pela primeira vez a equipe carioca disputou a Copa Libertadores por dois anos consecutivos. O Fluminense estreou com vitória sobre o Arsenal de Sarandi (ARG) por 1 a 0, com gol de Fred. Por outro lado, foi eliminado nas quartas de finais, diante do Boca Juniors, que estava em seu grupo na primeira fase.

No terceiro ano consecutivo, o time carioca chegava como um dos favoritos por ter conquistado o Brasileirão no ano anterior e ter um forte elenco. Na estreia, um triunfo sobre o Caracas (VEN) por 1 a 0, com gol de Fred no estádio Olímpico da capital venezuelana. Na sequência, os comandados de Abel Braga se despediram nas quartas, diante do Olímpia, do Paraguai.

Após oito anos sem disputar a Libertadores, o Fluminense retornou à competição em 2021 e apostou na volta de um de seus maiores ídolos: Fred. A estreia foi contra o poderoso River Plate, de Marcelo Gallardo. Todavia, a equipe não se intimidou e manteve a invencibilidade em estreias. Com gol do camisa 9, a partida terminou empatada por 1 a 1, no Maracanã.

Título tão sonhado

No ano seguinte, o Tricolor participou da pré-Libertadores e eliminou o Millonários, da Colômbia. No jogo de ida, uma vitória por 2 a 1, de virada, com gols de David Braz e Cano, com direito a uma defesa de pênalti de Fábio. Mas, na sequência, viu um velho algoz atrapalhar seu caminho. o Olímpia, do Paraguai, com uma derrota nos pênaltis.

Por fim, em 2023, o Fluminense apagou de vez todos os seus fantasmas ao conquistar o título inédito, um dos mais cobiçados pela torcida. Os comandados de Diniz fizeram uma campanha com oito vitórias, três empates e duas derrotas e ergueram a taça diante do Boca Juniors no Maracanã. A estreia também foi no Peru, como em 2024, mas contra o Sporting Cristal, em um triunfo por 3 a 1,

Os resultados das estreias do Fluminense na Libertadores

1971: Palmeiras 0x2 Fluminense – 29/01 – Pacaembu



1985: Fluminense 3×3 Vasco – 23/07 – Maracanã

2008: LDU (EQU) 0x0 Fluminense – 20/02 – Casa Blanca

2011: Fluminense 2×2 Argentino Juniors (ARG) – 09/02 – Nilton Santos

2012: Fluminense 1×0 Arsenal de Sarandi -ARG – 07/02 – Nilton Santos

2013: Caracas (VEN) 0x1 Fluminense – 13/02 – Estádio Olímpico de Caracas

2021: Fluminense 1×1 River Plate (ARG) – 22/04 – Maracanã

2022: Millonários (COL) 1×2 Fluminense – 22/02 – Estádio El Campín

2023: Sporting Cristal (PER) 1×3 Fluminense – 05/04 – Estádio Nacional

