Vasco fará homenagem a Roberto Dinamite na estreia do Brasileirão

Artilheiro nato e eterno

Ao longo da carreira, Roberto Dinamite foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, título que ostenta há quase 40 anos. Vale lembrar que o último Brasileirão do ídolo foi em 1992.

O eterno atacante é o maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 284 gols, assim como do Estádio de São Januário, com 184 gols.

Por fim, é o maior artilheiro da história do Vasco, com 708 gols e dos clássicos regionais do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 27 gols contra o Flamengo, 25 gols diante do Botafogo e 36 gols nos duelos com o Fluminense.

