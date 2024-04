O zagueiro Gustavo Gómez deve, enfim, retornar ao time titular do Palmeiras na próxima partida. O Verdão encara o San Lorenzo, nesta quarta-feira (03), em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo F, da Libertadores. O defensor não atua desde o dia 18 de fevereiro, mas já poderia ter voltado antes.

Afinal, o paraguaio esteve no banco de reservas contra o Novorizontino e na primeira final do Campeonato Paulista, contra o Santos. Abel Ferreira, assim, preferiu manter o sistema defensivo com Luan, Murilo e Marcos Rocha. Isso porque a nova linha defensiva agradou o técnico português nos últimos jogos.

Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, com quatro gols sofridos. Gómez participou de sete jogos na temporada e, com ele em campo, foram cinco gols sofridos. O alto número de gols sofridos no início da temporada foi motivo de insatisfação do treinador.

Palmeiras tem cautela com retorno de Gustavo Gómez

Além disso, o Palmeiras prega cautela com o retorno de Gómez. Como ele iniciou a transição física na semana passada, a comissão de Abel Ferreira não quer acelerar seu retorno. O paraguaio é visto como muito importante para o restante da temporada, e uma nova lesão pode prejudicar os planos do Verdão.

Gómez se lesionou no clássico contra o Corinthians. Ele acabou fraturando o dedo do pé esquerdo ainda no primeiro tempo e foi substituído por Naves. O clássico acabou empatado em 2 a 2, na Arena Barueri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gómez deve voltar ao time titular e tenta recuperar seu espaço apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.