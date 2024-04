São Paulo estreia ‘voo próprio’ em duelo na Libertadores

O São Paulo viaja para Córdoba nesta quarta-feira (03). Afinal, na quinta (04), a equipe enfrenta o Talleres, no Estádio Mário Kempes, às 21h, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. E, para esta viagem, o Tricolor fará seu primeiro voo internacional do contrato de fretamento que o clube assinou com uma empresa aérea.

O acordo com a empresa foi assinado em janeiro e vale por dois anos. O São Paulo vem utilizando sua ”aeronave própria” para fazer voos mais longos e fora do estado, como foi na Supercopa Rei do Brasil, quando a equipe se deslocou para Belo Horizonte.

Assim será, também, quando a equipe enfrentar o Barcelona, em Guayaquil, no fim do mês, ou o Cobresal, no Chile, no começo de maio. O acordo é visto como um sucesso, já que evita um desgaste maior da delegação. Afinal, frequentemente, os jogadores passam até mais de uma dezena de horas em deslocamentos com conexões antes da chegada ao destino final. Isso costuma afetar os atletas, que quase nunca têm um tempo de recuperação adequado.

No planejamento, o Tricolor Paulista vai treinar na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda. Após a atividade, vai viajar no período da tarde. O retorno está marcado para logo após a partida contra o Talleres.

Dessa forma, há um controle maior do São Paulo na definição dos horários das viagens, o que facilita o planejamento da comissão técnica. Além disso, a alimentação servida aos atletas nos voos passa pelo crivo da equipe de nutrição do clube.

