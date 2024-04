Laranjeiras terá telão e show para estreia do Fluminense na Libertadores

O Fluminense inicia a campanha na busca pelo bi da Libertadores nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), diante do Alianza Lima, no Peru. Assim o clube tentará repetir o sucesso também fora de campo, visto que irá disponibilizar um telão em Laranjeiras para os torcedores assistirem à estreia. Desta vez, acontecerá na quadra lateral da histórica sede, e não no campo.

O show de pagode antes (começa às 20h) da partida e durante o intervalo será do Resenha do Vitinho. Os ingressos, portanto, já estão à venda e custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios).

Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental. Sendo assim, para a estreia, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com oito atletas, que estão de fora, seja por lesão ou suspensão.

Dessa forma, dentre eles, estão Manoel (tornozelo esquerdo), Marlon (joelho direito), Keno (tornozelo esquerdo) e Gabriel Pires (joelho esquerdo). Já o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumprem suspensão.

O Tricolor irá disputar as três primeiras rodadas da fase de grupos ainda em abril, com dois jogos fora de casa, e o confronto com o time chileno, dia 9, no Maracanã. Por fim, a tendência é que a equipe entre em campo, na próxima semana, já com o novo patrocinador máster.

Confira mais informações sobre o telão em Laranjeiras

