Artur Jorge tem encontro com John Textor antes de se apresentar ao Botafogo

Artur Jorge tem um encontro marcado com John Textor antes de se apresentar ao Botafogo. Afinal, ambos vão assistir juntos ao jogo entre Lyon e Valenciennes, nesta terça-feira (02/04), no Groupama Stadium, pela Copa da França. A informação é do “ge”.

Encontro entre Artur Jorge e John Textor

Após receber um convite de John Textor, Artur Jorge topou viajar para França. A ideia é que o técnico conheça as instalações do Lyon e se encontre com alguns profissionais da Eagle Football. O encontro não deve interferir no planejamento do Botafogo.

Aliás, Artur Jorge é aguardado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (03/04). A ideia é que o técnico chegue ao Brasil e acompanhe ao jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla. Afinal, os times se enfrentam às 19h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Contratação do Botafogo

O Glorioso desembolsou 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões) pela contratação de Artur Jorge. O Braga, que estava fazendo jogo duro para liberá-lo, já firmou um acordo pela saída do técnico. O português, dessa forma, chega para comandar os jogadores alvinegros na disputa da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2024.

