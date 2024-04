The Strongest x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Terça-feira (2/4) de estreia do Grêmio na Libertadores-2024. Às 21h (de Brasília) os gremistas visitam o The Strongest no jogo que abre os trabalhos do Grupo B da competição. Este grupo ainda conta com Huachipato e Estudiantes, que se enfrentam nesta quarta, no Chile. Para não perder nenhum detalhe desta partida, confira a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura da webradio campeã do prêmio Aceesp-2023 de melhor mídia esportiva digital inicia com o seu tradicional esquenta às 19h30. A narração será de Diego Mazur.