Em pouco mais de um ano, Coritiba já recebeu mais de 200 autistas em camarote exclusivo

O Coritiba é pioneiro no Brasil em adaptação e inclusão de autistas nos estádios. Afinal, foi o primeiro clube do país a implementar um camarote específico para o grupo no Couto Pereira. Em pouco mais de um ano, o espaço específico para acomodá-los já recebeu mais de 200 pessoas autistas. O local tem capacidade para acomodar dez pessoas por jogo. No caso, cinco autistas e cinco acompanhantes.

Vale ressaltar que o dia 2 de abril celebra-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Coxa ainda conta com a torcida ‘Autistas Alviverdes Coritiba’, além de planejar ações envolvendo este grupo para homenageá-los. Bem como incentivar e orientar a inclusão dos mesmos.

Camarote do Coritiba exclusivo para autistas

O Camarote de Acomodação Sensorial no Estádio Couto Pereira foi inaugurado no dia 7 de novembro de 2022. O espaço, aliás, foi uma parceria entre o clube e o Instituto ICO, especialista em inclusão. Este trabalho em conjunto teve como objetivo pensar e atender várias particularidades que envolvem o mundo autista e teve como foco reduzir estímulos sensoriais e fazer com que o ambiente oferecesse condições acústicas, térmicas e de iluminação favoráveis.

O resultado foi a criação de uma gama de experiências que minimizam as principais dificuldades que pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) costumam enfrentar.

“O tratamento acústico das paredes e do teto, por exemplo, foram feitos para reduzir o nível de barulho do estádio ao máximo. Do lado externo, microfones captam a sonoridade que pode ter seu volume calibrado em caixas de som internas, de acordo com a necessidade de cada um. Houve uma personalização da iluminação do ambiente, sendo feita por meio de luz indireta, e proporcionando um maior conforto visual”, detalhou Henrique Aguiar, gerente de negócios do Coritiba.

“Planejamos que até o mobiliário pudesse garantir a melhor experiência para o público autista. A poltrona alta atua para que o indivíduo possa se isolar e se reorganizar sensorialmente, caso seja necessário. É um tema em que o Coritiba foi pioneiro no país, estamos conseguindo atender os torcedores e proporcionar a inclusão no Couto Pereira”, acrescentou o dirigente do Coxa.

Para custear o projeto, o clube organizou um leilão beneficente com as camisas utilizadas pelos jogadores do time, na partida que culminou em vitória e no título paranaense de 2022. Ao todo, a arrecadação foi de R$ 105 mil. O pioneirismo do time alviverde lhe rendeu o prêmio de “Melhor Ação Social ou Sustentável” na Confut Sudamericana 2023.

Demais ações do Coxa para os autistas

Durante o mês de abril, o Coritiba ainda prevê uma série de ações. Entre elas o desenvolvimento de um fone de ouvidos para autistas, doação de camisas para o Instituto ICO leiloar, entrada em campo de crianças autistas com grau leve com os atletas como mascotinhos.

Está previsto também o lançamento de um vídeo sobre autismo que terá a finalidade para falar sobre o camarote do Coxa, os perfis autistas e suas necessidades. O conteúdo promete depoimentos de outros autistas e familiares para falar sobre o tema e ampliar a conscientização dos demais torcedores.

