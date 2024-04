Ídolo do Flamengo, Evaristo de Macedo receberá homenagem do Governo do Estado

Devido aos serviços prestados no futebol, Evaristo de Macedo será homenageado pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (03/04), através da Suderj. O ex-jogador teve trajetórias marcantes por Madureira, Flamengo, Real Madrid e Barcelona, além de passagens pela Seleção Brasileira.

Carreira de Evaristo

Após se destacar no Madureira, Evaristo de Macedo chegou ao Flamengo em 1952, onde conquistou três títulos do Carioca e marcou 104 gols. Em seguida, teve passagens por Barcelona e Real Madrid. Na Espanha, se tornou o primeiro jogador a fazer um hat-trick no Camp Nou.

Além das passagens marcantes por Madureira, Flamengo, Barcelona e Real Madrid, Evaristo de Macedo também fez história na Seleção Brasileira. Afinal, na Copa América de 1957, ele marcou cinco gols em cima da Colômbia e alcançou números inéditos na época.

“Além de seus triunfos nos campos, Evaristo é reverenciado por sua ética de trabalho incansável, sendo uma fonte de inspiração para futuras gerações de profissionais do esporte”, elogia Renato de Paula, presidente da Suderj.

