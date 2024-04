O Cruzeiro tem dois desfalques confirmados para partida diante da Universidad Católica. Afinal, Arthur Gomes e Juan Dinenno estão desgastados fisicamente e foram cortados da estreia da Sul-Americana. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Lista de inscritos do Cruzeiro na Sul-Americana tem João Pedro e destaques da base

Desfalques do Cruzeiro

Arthur Gomes e Juan Dinenno atuaram como titulares no jogo entre Cruzeiro e Atlético, no último sábado (30/03), pela final do Campeonato Mineiro. No entanto, ambos apresentaram desgastes musculares e acabaram sendo preservados por Larcamón.

O Cruzeiro embarcou para Quito na tarde desta terça-feira (02/04). Larcamón, dessa forma, deve comandar mais um treino no Equador e definir os titulares da estreia da Sul-Americana. A tendência é que Barreal e Rafael Papagaio entrem nas vagas de Arthur Gomes e Juan Dinenno, respectivamente.

A Raposa chega motivada e confiante para estreia da Sul-Americana. No entanto, os efeitos da altitude podem ser prejudiciais. Afinal, os jogadores celestes vão jogar com 2.800 metros acima do nível do mar.

Aliás, Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam na próxima quinta-feira (04/04), às 21h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa (Equador), pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro tem dois desfalques confirmados para estreia na Sula apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.