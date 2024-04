Neymar foi à Vila Belmiro com relógio de R$ 6,5 milhões

O craque brasileiro Neymar apareceu na Vila Belmiro, nesse fim de semana, para acompanhar a final do Campeonato Paulista, entre Santos e Palmeiras. No entanto, além da presença ilustre, chamou atenção uma joia que o jogador ostentava .

Isso porque o jogador brasileiro estava com um relógio de luxo no braço. Ao carregar a taça no gramado, foi possível perceber a peça com ele. Aliás, cista uma fortuna: R$ 6,5 milhões. Trata-se de um Richard Mille, modelo com edição limitada, em homenagem ao grafiteiro e pintor francês Cyril Kongo, com apenas 30 unidades comercializadas. Mas para Neymar – que tem patromônio próximo de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) calculado pela revista americana Sports Illustrated – o valor é uma ninharia.

A propósito, o valor do relógio é maior que o próprio prêmio do Campeonato Paulista. Afinal, de acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) o campeão receberá R$ 5 milhões. O vice ficará com R$ 1,6 milhão.

Neymar em foco

Neymar é um dos grandes nomes da história do Santos. Aliás, ele foi campeão paulista com o Santos em 2010, 2011 e 2012. Mas foi vice em 2013, no último ano do jogador no Peixe, antes de seguir para o Barcelona. Desde então, o Alvinegro chegou à final em 2014, 2015 e 2016. Desde então o Santos não chegava a uma decisão estadual.

Neymar se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, não atua desde outubro e tem previsão de retorno aos gramados para o segundo semestre de 2024. Assim, o craque não disputará da Copa América com a Seleção Brasileira, entre junho e julho, nos EUA.

