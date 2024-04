O atacante Vitor Roque pode ser titular no Barcelona na próxima rodada do Campeonato Espanhol, quando os Culés enfrentam o Cádiz, no sábado (13 de abril), fora de casa. Isso porque o polonês Robert Lewandowski está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não joga.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, a suspensão do centroavante pode abrir uma vaga para o brasileiro não necessariamente como referência na área. Afinal, Vitor Roque vem sendo testado pelo técnico Xavi em diferentes funções no ataque.

Xavi vem utilizando Vitor Roque em diferentes posições no ataque ao longo dos treinos e está convencido de que o brasileiro está apto a atuar em todos os setores do ataque. O “Mundo Deportivo” cita ainda que o rendimento tem sido “muito positivo”, inclusive sendo escalado atrás da linha mais à frente.

Caso seja escalado como titular contra o Cádiz, será a segunda vez que ele entra em campo pelo Barcelona desde o início. Foi no dia 17 de fevereiro, diante do Celta de Vigo, e atuou ao lado de Lewandowski. Até o momento, são 12 jogos e dois gols anotados desde janeiro, quando chegou vindo do Athletico-PR.

Barcelona tem três suspensos contra o Cádiz

Lewandowski levou o quinto cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Las Palmas, no último sábado. Além do polonês, o técnico Xavi não poderá contar, pelo mesmo motivo, com o zagueiro Iñigo Martínez e o lateral João Cancelo. Desta forma, o trio estará disponível para enfrentar o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na rodada seguinte.

No próximo fim de semana, o Barcelona não entra em campo, pois o período está reservado para a decisão da Copa do Rei entre Athletic Bilbao e Mallorca, no sábado (6 de abril), às 17h (de Brasília). Em seguida, os Blaugranas iniciam o duelo com o PSG pelas quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira (10), em Paris.

O post Com Lewandowski suspenso, Vitor Roque pode ser titular no Barcelona no Espanhol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.