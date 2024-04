Botafogo x Junior Barranquilla: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo, enfim, volta a disputar uma fase de grupos da Copa Libertadores, após sete anos de ausência. Nesta quarta-feira (3), no Nilton Santos, o Glorioso recebe, então, o Junior Barranquilla, pela primeira rodada desta etapa da competição internacional. Brasileiros e colombianos estão, aliás, na Chave D, ao lado de Universitário, do Peru, e LDU, do Equador.

Em 2017, o time chegou às quartas de final. Em 2023, com aporte financeiro da Eagle Holding, empresa do norte-americano John Textor, acionista majoritário da SAF do clube, o Botafogo inicia sua jornada e coloca a Libertadores como prioridade máxima.

Como chega o Botafogo?

Desta vez, com menos desfalques. Afinal, Jeffinho (atacante), Luiz Henrique (atacante) e De Paula (volante) deixaram o departamento médico recentemente. A baixa, entre os titulares, fica por conta do lateral-direito Suárez, expulso, no jogo de volta da última fase preliminar, contra o Bragantino, no interior paulista. O favorito para ocupar a sua vaga é Rafael, ex-Manchester United. O defensor voltou um pouco mais cedo do que o trio e pode ajudar o Mais Tradicional, sobretudo, com sua experiência.

Do meio para frente, poucas dúvidas. Barbosa e Freitas dão aquela chamada “dor de cabeça boa” para saber quem será o primeiro volante. Tchê Tchê subiu de produção e, assim, pode fazer dupla com um dos dois. Eduardo, na armação, completa o triângulo do setor. Recém-contratado e com poucos dias no clube, Romero dificilmente pegará os cafeteiros. No ataque, não há como tirar Júnior Santos, artilheiro do futebol brasileiro em 2024, e Luiz Henrique, contratação mais cara da história do país.

Esta partida deverá ser a última de Fábio Matias. Auxiliar fixo do clube, ele assumiu a equipe no lugar de Tiago Nunes, demitido em fevereiro. Até agora, não perdeu, somando oito vitórias e um empate, números que ultrapassam os 90% de aproveitamento. Artur Jorge, ex-Braga (POR), deve ser anunciado a qualquer momento como novo comandante do escrete alvinegro.

Como chega o Júnior?

O torcedor do Botafogo conhece algumas figuras do Tubarão. Aos 37 anos, por exemplo, Bacca se destacou pelo Sevilla (ESP) e pela seleção colombiana. Agora, busca encerrar a carreira em grande estilo. Neste ano, já marcou sete vezes em 14 compromissos oficiais do Junior. O volante Cantillo, ex-Corinthians, é outra fera que já enfrentou o Fogão em tempos pretéritos. O meia Chará, ex-Atlético-MG, completa o trio de destaques do time cafeteiro.

A equipe tem baixa. Desse modo, o técnico Arturo Reyes não terá à disposição o argentino Olivera, que sofreu uma distensão muscular na última partida: vitória sobre La Equidad por 1 a 0, pelo Campeonato Colombiano. O Junior ocupa a sexta colocação da competição nacional.

Onde assistir:

ESPN (tv fechada) e Star+ (streaming) transmitem a partida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X JUNIOR BARRANQUILLA

Primeira rodada do Grupo D da Copa Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

BOTAFOGO: Gatito; Rafael, Barboza, Halter e Marçal; Barbosa (Freitas), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias.

JUNIOR BARRANQUILLA: Mele; Ceballos, Peña, Fuentes, Pacheco e Moreno; Cantillo, Chará e Caicedo; Enamorado e Bacca. Técnico: Arturo Reyes.

Árbitro: Cristián Garay (CHL)

Auxiliares: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

