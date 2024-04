Saiba quanto Fluminense pode arrecadar na fase de grupos da Libertadores

A Libertadores vai, enfim, começar para o Fluminense, atual campeão. Em 2023, quando conquistou a Glória Eterna, o Tricolor arrecadou R$136 milhões. Mas e em 2024, quanto será o total que o Flu pode somar?

Só na fase de grupos, dependendo dos resultados dos seis jogos, o valor pode chegar a R$ 40,3 milhões. A Conmebol concede 1 milhão de dólares por equipe por partida, o que já garante pelo menos 6 milhões de dólares (R$ 30,35 milhões no câmbio atual) aos cofres do time das Laranjeiras.

Mas, além disso, a confederação sul-americana também paga 330 mil dólares (cerca de R$ 1,66 milhão) extras por vitória. Em caso de seis triunfos do Fluminense, por exemplo, o valor chegaria a R$ 40,36 milhões só na fase de grupos.

Confira os valores de premiação por fase

Fase de grupos: US$ 6 milhões (R$ 30,35 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,66 milhão) por vitória;

Oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 6,32 milhões);

Quartas: US$ 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões);

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,63 milhões);

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 35,4 milhões);

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 116,33 milhões).

A estreia do Fluminense se dará nesta quarta-feira (3), diante do Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital peruana. Além dos times, Colo-Colo (CHI) e Cerro Porteño (PAR) são os outros integrantes do Grupo A.

