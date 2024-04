PSG x Rennes: onde assistir e escalações

Com a temporada europeia na reta final, o futebol francês terá pela frente um duelo decisivo nesta quarta-feira (3), às 16h10 (de Brasília). Assim, no Estádio Parc des Princes, em Paris, o PSG mede forças com o Rennes pela semifinal da Copa da França, em jogo único. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Lyon e Valenciennes, que acontece nesta terça-feira (2).

Dessa forma, as equipes se enfrentaram na finalíssima da edição de 2019 do torneio, quando o Rennes levou a taça na vitória por 6 a 5 na decisão por pênaltis após 2 a 2 no tempo normal. Apesar da gigantesca diferença entre as campanhas pelo Campeonato Francês, o mata-mata pode equilibrar o embate.

Onde assistir

O jogo entre PSG x Rennes, pela semifinal da Copa da França, não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain tem dominado de forma absoluta o futebol francês. Na Ligue 1, é líder com doze pontos de vantagem sobre o Brest, com sete rodadas pela frente. Agora, aliás, o foco é avançar à final da Copa da França e manter a sequência positiva. Nas últimas dez partidas disputadas, a equipe conseguiu vencer sete. Além disso, foram ainda três empates nesta série positiva. O ataque, liderado por Mbappé, só saiu de campo uma vez sem marcar nessas dez partidas.

Como chega o Rennes

O Rennes, por sua vez, tem tido uma temporada irregular e muito modesta, sobretudo comparado ao adversário desta quarta-feira (3). Nesse sentido, a equipe, que ainda sonha com uma vaga nas competições continentais, ocupa apenas a oitava colocação, com 39 pontos e foi eliminada na Liga Europa. Atuando fora de casa, o time ganhou somente uma das últimas cinco partidas.

PARIS SAINT-GERMAIN X RENNES

Copa da França – Semifinal (Jogo único)

Data e horário: 03/04/2024, às 16h10 (de Brasília)

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo e Lucas Hernández; Warren Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

RENNES: Steve Mandanda; Guéla Doué, Warmed Omari, Christopher Wooh e Adrien Truffert; Baptiste Santamaria; Amine Gouiri, Benjamin Bourigeaud, Ludovic Blas e Martin Terrier; Kalimuendo. Técnico:Julien Stéphan.

