O clássico londrino entre West Ham e Tottenham foi uma das atrações da 31ª rodada da Premier League. Nesta terça-feira (2), as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Olímpico de Londres, em uma partida sem grandes emoções. Brennan Johnson abriu o placar para o Spurs, enquanto Kurt Zouma deixou tudo igual para os Hammers. Ambos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo.

Dessa forma, o resultado foi ruim para os objetivos de ambas as equipes na Premier League. Isto porque o West Ham desperdiçou a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para as próximas competições europeias e chegou à terceira partida consecutiva sem vitória no Campeonato Inglês. Assim, os Hammers aparecem na 7ª posição, com 45 pontos, 12 a menos que o próprio Tottenham, em quinto.

Por outro lado, o Spurs chegou a 57 pontos, na quinta posição, e abre a zona de classificação para os torneios europeus. No entanto, o Tottenham viu o Aston Villa tropeçar na rodada e desperdiçou a chance de encostar de vez na quarta posição, onde começam as vagas para a próxima edição da Champions.

Jogos da 31ª rodada da Premier League

Terça-feira (2/4)

Newcastle 1×1 Everton

Nottingham Forest 3×1 Fulham

Burnley 1×1 Wolves

Bournemouth 1×0 Crystal Palace

West Ham x 1×1 Tottenham

Quarta-feira (3/4)

Brentford x Brighton – 15h30

Arsenal x Luton Town – 15h30

City x Aston Villa – 16h15

Quinta-feira (4/4)

Liverpool x Sheffield – 15h30

Chelsea x Manchester United – 16h15

O post Premier League: West Ham e Tottenham empatam clássico londrino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.