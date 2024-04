Artur Jorge, ao lado de Textor, acompanha jogo do Lyon. Botafogo à vista!

Nesta terça-feira (2/4), no jogo do Lyon com o Valenciennes, pela semifinal da Copa da França, um detalhe chamou a atenção: John Textor, proprietário do Lyon e também do Botafogo, acompanhou o jogo ao lado do técnico português, Artur Jorge. O atual comandante do Sporting de Braga está às portas de assinar com o clube carioca. Artur Jorge foi convidado por Textor para acompanhar a partida ao seu lado. E segundo especulações da imprensa portuguesa, deve seguir com o empresário rumo ao Brasil para assinar com o Botafogo nas próximas horas.

Lyon na final

Em campo, o Lyon confirmou o seu favoritismo e venceu o Vallenciennes por 3 a 0. Com isso fará a final da Copa da França contra PSG ou Rennes, que se enfrentam nesta quarta-feira. A decisão será em 25/5, na cidade de Lille.

O Lyon foi superior. Mas somente fez seus gols no segundo tempo. Lacazette, de pênalti, fez o primeiro gol aos seis minutos. Aos 12, o mesmo Lacazzette ampliou. Com o triunfo assegurado, o time da casa ampliou na reta final com Orban concluindo assistência de Cherki.

