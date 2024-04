Arsenal x Luton Town: escalações e onde assistir

A Premier League pode ter um novo líder, pelo menos de forma provisória. Isto porque o Arsenal recebe o Luton Town nesta quarta-feira (3), às 15h40 (de Brasília), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Em caso de vitória diante de seus torcedores no Emirates Stadium, em Londres, os Gunners podem dormir no topo da tabela e jogar a pressão para o atual líder Liverpool, que entra em campo apenas na próxima quinta-feira (4).

Como chega o Arsenal

O Arsenal vem de um empate sem gols diante do Manchester City, fora de casa, em um confronto direto pelo título da competição. Ao mesmo tempo, os Gunners viram o Liverpool abrir dois pontos na ponta da tabela. Ou seja, o clube londrino é o atual vice-líder da Premier League, com 65 pontos, e pode dormir na liderança em caso de triunfo nesta quarta-feira.

Além disso, o técnico Mikel Arteta tem praticamente todo o elenco à disposição. Isto porque apenas Jurrien Timber, em final de recuperação de lesão, pode desfalcar o Arsenal.

Como chega o Luton Town

Por outro lado, o Luton Town tem um objetivo claro na temporada: escapar do rebaixamento para a Championship, a segunda divisão inglesa. No momento, o clube abre a zona da degola com 22 pontos, na 18ª posição. No entanto, em caso de vitória fora de casa, a equipe empata com o Nottingham Forest, que já entrou em campo nesta rodada e conquistou uma importante vitória sobre o Fulham.

Por fim, além de enfrentar uma das melhores equipes do futebol inglês, o Luton terá que enfrentar o Arsenal com uma série de desfalques. Tom Lockyer, Amari’i Bell, Marvelous Nakamba, Elijah Adebayo, Dan Potts, Mads Andersen, Chiedozie Ogbene, Jacob Brown, Gabriel Osho, Reece Burke, Alfie Doughty e Chong, lesionados, estão fora. Ao mesmo tempo, Albert Sambi Lokonga, emprestado pelo rival desta quarta, também é ausência confirmada.

Arsenal x Luton Town

31ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 03/04/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; Tomiyasu, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Luton Town: Kaminski; Kabore, Hashioka, Mengi, Johnson; Mpanzu, Barkley, Clark; Townsend, Morris, Woodrow. Técnico: Rob Edwards

Árbitro: Craig Pawson (ING)

VAR: Tim Robinson (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

