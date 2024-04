San Lorenzo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de mais um título da Libertaodres, o Palmeiras estreia nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo F.

O Verdão chega como o atual bicampeão brasileiro e inicia o sonho do tetracampeonato continental. Por outro lado, o time argentino conquistou a competição uma única vez, em 2014, e tenta repetir o feito 10 anos depois.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Star+.

Como chega o San Lorenzo

A equipe argentina aposta muito na força da sua casa, onde vem se dando bem em 2024. Afinal, como mandante soma quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota na atual temporada. Além disso, são seis gols marcados e três sofridos nas sete partidas que disputou. A principal arma, aliás, é o atacante Adam Bareiro. O jogador da seleção paraguaia é o grande artilheiro da equipe e maior esperança de gols contra os brasileiros.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Verdão deve ter um time reserva contra o San Lorenzo. Isso porque o técnico Abel Ferreira deve poupar seus titulares visando a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 para o Santos e precisa inverter a desvantagem, agora no Allianz Parque, para conseguir o tricampeonato estadual. Nomes como Endrick, Murilo e Raphael Veiga sequer devem viajar para Buenos Aires. Além disso, os principais jogadores devem ficar no banco de reservas. Assim, Lázaro, Rony e Richard Ríos devem ganhar chance entre os titulares.

SAN LORENZO X PALMEIRAS

Libertadores – 2024 – fase de grupos – primeira rodada

Data e horário: 03/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)

SAN LORENZO: Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Johan Romaña, Gastón Campi e Malcom Braida; Agustín Giay, Elian Irala, Cristian Ferreira e Nahuel Barrios; Adam Bareiro e Iván Leguizamón. Treinador: Rubén Insúa

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Luis Guilherme; Breno Lopes, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

