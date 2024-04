RB Bragantino x Coquimbo Unido (CHL): onde assistir, escalações e arbitragem

O Red Bull Bragantino recebe o Coquimbo Unido, do Chile, nesta quarta-feira (2), às 21h, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O Massa Bruta chega para a competição após cair para o Botafogo na fase prévia da Libertadores.

O time do interior paulista tenta se reerguer em cenário internacional e, assim, estrear com o pé direito. Por outro lado, os chilenos eliminaram a Universidad Católica na fase anterior da Sula para alcançar a fase de grupos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Braga vem se preparando para a estreia no torneio internacional desde o fim da última semana, após a eliminação para o Santos, na semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, a tendência é a de que o técnico Pedro Caixinha tenha quatro desfalques para enfrentar o clube chileno. Afinal, Lucas Evangelista, Lincoln, Eduardo Santos e Nathan Camargo seguem no departamento médico. Assim, a dúvida fica no setor ofensivo, se Thiago Borbas fará dupla com Eduardo Sasha ou o técnico português vai preferir escalar um meia de armação.

Como chega o Coquimbo Unido

Por outro lado, o Coquimbo Unido é o atual 8º colocado do Campeonato Chileno e vai em busca de repetir o feito de 2020, quando chegou às semifinais da Copa Sul-Americana e foi eliminado pelo Defensa y Justicia. Aliás, a equipe chilena chegou até a edição deste ano da competição após boa campanha na liga nacional da última temporada. Eles terminaram na quinta colocação e eliminaram a Universidad Católica na fase preliminar. A equipe venceu de forma surpreendente seu rival pelo placar de 2 a 0, em Santiago.

RB BRAGANTINO X COQUIMBO UNIDO

Data e horário: 03/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Eduardo Sasha; Helinho, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

COQUIMBO UNIDO: Diego Sanchez; Elvis Hernandez, Dylan Escobar, Salvador Sanchez e Sebastian Cabrera; Dylan Glaby, Sebastian Galani, Luciano Cabral e Cristopher Barrera; Benjamin Chandia e Andres Chavez. Técnico: Fernando Díaz.

Árbitro: Ivo Mendéz (BOL)

Auxiliares: Carlos Tapia (BOL) e Juan Montaño (BOL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

