Manchester City x Aston Villa: escalações e onde assistir

O último compromisso na Premier League nesta quarta-feira (3), mas não menos importante, é um confronto direto na parte de cima da tabela. A partida entre City e Aston Villa, às 16h15 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, será um duelo com direito à briga pelo título e por vaga na próxima edição da Champions nesta 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Manchester City

Mais uma vez na briga pelo título da Premier League, o City pode igualar o número de pontos do Liverpool em caso de vitória em casa nesta quarta-feira. No momento, o clube é o terceiro colocado, com 64 pontos. Mas, os Reds entram em campo nesta 31ª rodada na próxima quinta-feira (4), e dependem apenas de suas forças para conquistar o troféu na temporada de despedida do técnico Jurgen Klopp.

Além disso, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola ostenta uma sequência invicta de 23 partidas na temporada.

Ao mesmo tempo, o City segue com os desfalques de Ederson e Kyle Walker, que ainda não se recuperaram de suas respectivas lesões. Assim, eles se juntam a Natham Aké, que saiu com dores no empate sem gols diante do Arsenal na rodada passada.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, os Villans fazem uma grande campanha na atual edição da Premier League e briga na parte de cima da tabela. O clube é o quarto colocado com 59 pontos e abre a zona de classificação para a próxima edição da Champions, com dois de vantagem para o Tottenham, que ficou apenas no empate diante do West Ham nesta 31ª rodada.

Contudo, a baixa de última hora para o técnico Unai Emery fica por conta de Ollie Watkins, com problema muscular. Assim, o atacante se junta a Tyrone Mings, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia e Matty Cash no departamento médico do clube.

Manchester City x Aston Villa

31ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 03/04/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Stefan Ortega; Manuel Akanji, Rúben Dias, Jhon Stones e Josko Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, Kevin de Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Aston Villa: Dibu Martinez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Álex Moreno (Lucas Digne); Douglas Luiz, Youri Tielemans, Leon Bailey e Morgan Rogers (Nicolo Zaniolo); Moussa Diaby e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Darren England (ING)

VAR: John Brooks (ING)

Onde assistir: Star+

