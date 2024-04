Após vitória na ida, Santos volta a treinar à espera de Furch

O Santos se reapresentou nesta terça-feira (2), após um dia de folga, para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Depois da partida de ida, vencida por 1 a 0, o Peixe joga por um empate no Allianz Parque para faturar o título estadual. Mas ainda existe algumas indefinições sobre os jogadores que estarão à disposição no domingo.

A principal ausência santista no CT Rei Pelé foi o centroavante Julio Furch. O centroavante argentino está com uma inflamação no adutor da coxa esquerda e está realizando trabalhos de recuperação em dois períodos. O retorno ficou por conta do lateral-direito Aderlan, que entrou no segundo tempo da primeira partida, mas recuperou-se só recentemente de lesão.

Seja como for, na lateral direita, Hayner volta a ficar à disposição para o jogo decisivo. Ele foi desfalque na partida de ida por causa de uma expulsão na semifinal, contra o Bragantino. Após os titulares ficarem na academia, depois de um rápido trabalho com bola no campo, o elenco uma nova atividade pela manhã, nesta quarta-feira. O jogo diante do Palmeiras, no domingo, é às 18h, no Allianz Parque.

